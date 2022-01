Elezioni Quirinale, la delusione di Elisabetta Casellati: «Mi sento offesa e tradita»

«Sono stata offesa e sono stata tradita sia dal punto di vista personale che, soprattutto, da quello istituzionale». Non lo ha preso affatto bene, Elisabetta Casellati, il flop da 382 voti. Chi la cerca dopo il fattaccio per alleviare la sua pena non riesce a parlarle perché ha staccato i telefoni, s'è ritirata sdegnatissima nella sua residenza di Palazzo Giustiniani - soprannominato il Piccolo Quirinale perché sede della seconda carica dello...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati