Cashback fiscale, sì a detrazioni direttamente sul conto

Le detrazioni su medicine, analisi, visite, cure, assistenza e le altre spese sociosanitarie potrebbero in futuro essere erogate direttamente sul conto tramite piattaforme telematiche. E in prospettiva lo stesso accadrà anche per altri tipi di costi detraibili. Nell’intricata trattativa sulla delega per riformare il fisco si fa largo il cashback fiscale: il governo che ha accolto l’impianto della misura bandiera del M5s, e ora deve risolvere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati