Caso Diciotti, oggi il voto online ma la piattaforma Rousseau va subito in crash

Lunedì 18 Febbraio 2019, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2019 10:31

Si vota dalle 10 alle 19 sulla Piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Gli iscritti possono decidere online se i parlamentari M5s dovranno concedere l'autorizzazione al tribunale di Catania per processare il vicepremier e titolare del Viminale, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per il caso della Nave Diciotti con 177 migranti a bordo non lasciati sbarcare per 5 giorni dal porto etneo.Abbiamo provato ad accedere a Rousseau a partire dalle 10 di questa mattina, ma dopo circa due minuti di attesa compare un messaggio in inglese che segnala un sovraccarico del sistema per un picco di tentativi di connessione.Non è la prima volta che il sistema di voto online del Movimento 5 Stelle registra ritardi e difficoltà. Già in occasione delle Parlamentarie - la modalità con cui gli attivisti grillini decidono sui membri candidabili al Parlamento - la piattaforma Rousseau risultava impallata, come nel caso delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo.Da mesi la Casaleggio, la società del cofondatore del Movimento 5 Stelle che gestisce il sito web degli attivisti grillini, aveva promesso di risolvere queste problematiche, ma sembra che nulla sia cambiato nonostante anche gli eletti del Movimento 5 Stelle siano tenuti a versare una quota dei propri emolumenti per migliorare le prestazioni della piattaforma di voto online.Intanto sui social network gli iscritti a Rousseau stanno riscontrando le stesse difficoltà incontrate da noi e lamentano di non riuscire a votare. L'esperimento sulla democrazia diretta, ancora una volta, sembra fermarsi di fronte al muro dei problemi tecnici. Alle 19 il voto dovrà obbligatoriamente concludersi perché il voto nella Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato che dovrà pronunciarsi sul caso Salvini si svolgerà domani e i parlamentari grillini dovranno già conoscere le intenzioni della propria base. Sempre che gli attivisti non si stanchino di attendere tanto tempo nel tentativo di collegarsi alla piattaforma.