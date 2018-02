Caso migranti, la linea dura di Minniti: «Il fascismo è morto per sempre»

Sabato 10 Febbraio 2018, 11:23

«Il fascismo in Italia è morto per sempre e non ha lasciato un ricordo buono al nostro popolo. Il fascismo e il nazismo sono morti per sempre e per quanto mi riguarda, parlo da ministro, c'è un limite oltre il quale non si può andare in una democrazia e non consentiremo a nessuno di superare questo limite». Così il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ad un appuntamento elettorale a sostegno del candidato Pd alla Camera, Piero De Luca.Quanto accaduto a Macerata, Minniti la definisce una «rappresaglia ingiustificata e ingiustificabile». «Non c'è nessuna ragione al mondo che possa giustificare un atto criminale di un criminale - ha detto a Salerno - unico punto di connessione che legava le vittime di questa rappresaglia è il colore della pelle e tutto questo la fa diventare inaccettabile perché diventa di odio razziale. E in Italia non c'è posto né per rappresaglia né per odio razziale».