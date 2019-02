Caso Pasquaretta, Appendino dai pm. E il Movimento: serve più rigore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 5 Febbraio 2019, 11:00

TORINO - «Sono serena. Non fossi nelle condizioni di portare avanti il mio mandato non lo farei. Io vado avanti». La sindaca Chiara Appendino ieri sera in consiglio comunale a Torino è stata categorica. In aula c'era chi vociferava di dimissioni e l'aria di rottura con una parte dei 5stelle che si sente tradita è evidente, ma lei è stata ferma sulle sue posizioni.Sul presunto ricatto di Pasquaretta tra i corridoio di Palazzo civico girano diverse indiscrezioni. È noto a tutti come l'ex portavoce frequentasse abitualmente la casa di Chiara Appendino e proprio in occasioni come queste potrebbe aver carpito informazioni, anche private, che non si vorrebbe rendere pubbliche. Sta di fatto che non è stata la sindaca a denunciare quella che la procura ha etichettato come un'estorsione.