Al via l'apertura dell'anno giudiziario. Mammone: «Servono correttivi per la prescrizione»

È in corso in Cassazione la cerimonia d'apertura dell' anno giudiziario 2020 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del premier Giuseppe Conte, della Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, del guardasigilli Alfonso Bonafede, il procuratore generale della Suprema Corte Giovanni Salvi. Nel suo discorso, il Primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone ha ricordato i magistrati caduti in servizio, i dati sui processi civili e penali, ha parlato dell'argomento caldo” della riforma della prescrizione e dei ricorsi dei migranti che sono lievitati in Cassazione per effetto della riforma “Minniti”. Tra gli altri sono presenti il vicepresidente del Dsm David Ermini, la presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia e gli studenti del liceo scientifico romano Talete.

«Da più parti si è rilevato che il blocco della prescrizione prolungherà la durata dei processi e procurerà ulteriore carico per la struttura giudiziaria, di modo che coloro che siano sottoposti a giudizio, dopo la sentenza di primo grado potrebbero rimanere ancora per lungo tempo in questa condizione. Le vittime del reato vedrebbero inoltre prolungarsi i tempi della risposta di giustizia e del risarcimento del danno patito». È quanto si legge nella relazione di Giovanni Mammone in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario. «È, dunque, auspicabile - sottolinea - che intervengono concrete misure legislative in grado di accelerare il processo in quanto ferma è la convinzione che sia la conformazione stessa del giudizio penale a dilatare oltre modo i tempi processuali». «È necessario, tuttavia, che le concrete misure acceleratorie vengano adottate non sono nella parte del processo successiva al primo grado ora non più coperta dalla prescrizione ma anche in quella anteriore soprattutto nelle fasi dell'indagine e dell'udienza preliminare in cui si verificano le maggiori criticità che determinano la dispersione dei tempi e la maturazione della prescrizione».

A richiamare il dovere, per i componenti del Consiglio superiore della magistratura, di comportamenti ispirati al rigore è il vicepresidente David Ermini. «L'adozione di un metodo di lavoro trasparente, rispettoso delle regole» è una condizione «necessaria ma non è sufficiente se non è accompagnata da un altrettanto rigoroso metodo di comportamento. Occorre che la condotta di ogni singolo consigliere, sia togato che laico, non sia inquinata, anche solo sul piano dell'apparenza, da pressioni o ingerenze correntizie o partitiche» ha detto Ermini. «Perché ciò accada, devono sussistere due condizioni - spiega Ermini - Da un lato, l'associazionismo giudiziario deve tornare a essere luogo virtuoso di confronto sui temi della giustizia e laboratorio di idee sul senso della giurisdizione, cessando di voler assurgere ad espediente per accordi spartitori ed acquisizione di posizioni di potere. Dall'altro lato i consiglieri devono recuperare la piena consapevolezza della libertà della propria funzione e dell'assenza non solo di vincoli di mandato giuridicamente rilevanti con i propri elettori, ma anche di vincoli morali con il gruppo di provenienza».

E riferendosi alla recente polemica dei penalisti milanesi nei confronti di Piercamillo Davigo ha aggiunto. «Non può esservi divisione nella comune battaglia per la difesa della giurisdizione, come fondamento del sistema democratico, tra le diverse categorie di operatori del diritto - magistratura, avvocatura e accademia - la cui reciproca legittimazione è invece presupposto indispensabile del contributo di ciascuna all'attuazione dei principi e delle garanzie stabilite dalla Costituzione».

Il procuratore generale della Corte di cassazione Giovanni Salvi ha invece lanciato l'allarme sul mercimonio dei magistrati. «Il danno che il mercimonio della funzione determina all'amministrazione della giustizia è incalcolabile». Sono le parole del procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, nel suo intervento all'anno giudiziario. «Abbiamo dovuto assistere, anche in questi giorni, a farti di particolare gravità che hanno portato all'adozione, nel processo penale, delle più rigorose misure cautelari nei confronti di magistrati - ha sottolineato -. Queste condotte devono trovare adeguata sanzione anche disciplinare».



