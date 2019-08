Pg Cassazione, nove in corsa per sostituire Fuzio: c'è anche Riello

Sabato 10 Agosto 2019, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2019 12:33

Sono nove i candidati a succedere a Riccardo Fuzio, che ha lasciato la magistratura in anticipo sull'onda del caso Palamara, nell'incarico di procuratore generale in Cassazione. Tra i concorrenti - che hanno presentato domanda al Csm - spiccano i nomi del Pg di Roma, Giovanni Salvi - che in occasione della nomina di Fuzio fu il candidato sconfitto - del Pg di Napoli, Luigi Riello e del Pg di Venezia Antonio Mura. Sia Riello sia Mura hanno ricoperto in passato incarichi di vertice al ministero della Giustizia.Gli altri candidati sono tutti magistrati in servizio alla Corte di Cassazione. Un gruppo nutrito appartiene alla procura generale. Si tratta degli avvocati generali Luigi Salvato, Marcello Matera (già consigliere del Csm ) e Renato Finocchi Ghersi (anche lui in passato dirigente al ministero di via Arenula) e del sostituto Pg Giovanni Giacalone. Completano l'elenco i presidenti di sezione Giuseppe Napolitano e Giacomo Fumu.