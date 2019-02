Castelli licenzia Pasquaretta, imbarazzo M5S: «Perché Appendino non denunciò il ricatto?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Febbraio 2019, 14:00

L'inchiesta sull'estorsione ai danni della sindaca Chiara Appendino non sarebbe partita da una denuncia della prima cittadina pentastellata, ma dall'intercettazione del telefonino dell'ex portavoce, Luca Pasquaretta, ora indagato per estorsione, traffico illecito di influenze e turbativa d'asta. Nelle chiamate del pitbull di Appendino gli inquirenti hanno scoperto che il giornalista cercava di ottenere colloqui di lavoro e appuntamenti con personalità influenti della politica e dell'imprenditoria per ottenere nuovi incarichi dopo che la sindaca lo aveva convinto a dimettersi per lo scandalo della consulenza al Salone del Libro.Nelle minacce che Pasquaretta avrebbe rivolto, anche indirettamente ad Appendino, si fa riferimento all'attività politica e amministrativa della giunta pentastellata e al rischio che, facendo uscire determinate informazioni, la posizione della sindaca sarebbe stata screditata. E sarebbe stata messa a rischio la tenuta della giunta. «Non ho mai ricattato Appendino - ha replicato Pasquaretta -. È tutto un equivoco, che chiarirò nelle sedi opportune. Ho massimo rispetto e fiducia nel lavoro dei magistrati. Vorrei ricordare che siamo tutti innocenti fino a prova contraria». I carabinieri della procura di Torino hanno perquisito l'abitazione e sequestrato pc e cellulare dell'ex portavoce. I fatti contestati sarebbero avvenuti dopo che Pasquaretta ha dato l'addio agli uffici di Palazzo Civico perché travolto dallo scandalo di una consulenza da 5mila euro per una prestazione inesistente alla Fondazione del Salone del Libro. I carabinieri vogliono ora capire se l'estorsione sia andata a buon fine.