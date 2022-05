Castiello (Lega), frasi sessiste da esponente fdi. Meloni intervenga.

«Imbarazzanti, volgari e vergognose le parole che l 'esponente di Fratelli d'Italia in Basilicata avrebbe rivolto all'assessore Donatella Merra. "Gargarismi di pisello" sono parole oltremodo sessiste e senza precedenti. Un insulto al genere femminile, alla civiltà e a chi si prodiga per la parità. Giorgia Meloni intervenga e dia un segnale chiaro in nome del rispetto e di tutte le donne». Lo dichiara la deputata della Lega, Pina Castiello .

L'imbarazzabte episodio è avvenuto durante la votazione in diretta streaming del Consiglio regionale della Basilicata. L'assessore Merra aveva lamentato in precedenza un malessere, e il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, nonché ex assessore, ha consigliato alla donna “gargarismi di pisello”, vantandosi poi del fatto con un altro consigliere regionale di Italia Viva e con un altro consigliere regionale di Fratelli d'Italia.