Castiello (Lega): «Napoli-Bari, a fine mese arrivano due Intercity»

"Dopo anni di immobilismo caratterizzato dalla mania dell'annuncio privo di riscontro, finalmente, grazie al governo di centrodestra, si fanno passi concreti per i lavori della tratta Napoli/Bari". Così il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai rapporti con il parlamento, Pina Castiello.

"L'incontro di questa mattina tra Salvini e i sindaci di Napoli e Bari, Manfredi e De Caro - aggiunge Castiello - ha preso in esame l'ipotesi di avviare nel più breve tempo sulla tratta una coppia di Intercity, in via sperimentale: lo studio di fattibilità da parte di Ferrovie e Rfi sarà pronto entro fine mese e, una volta acquisiti i pareri tecnici, potrà partire il collegamento.

Tutto questo in attesa del completamento dei lavori dell'Alta velocità tra Napoli e Bari, il cui primo tratto sarà completato entro il 2024".

"Modernità e sviluppo - conclude il Sottosegretario Castiello - sono obiettivi che si centrano solo con un lavoro serio ed efficace".