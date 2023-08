Catania, aeroporto a singhiozzo da 19 giorni: l'avviso di sfratto di Urso

Avviso di sfratto alla società di gestione dell'aeroporto di Catania, la Sac controllata dalla Camera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, dalle Province di Catania e Ragusa e dal consorzio Asi di Catania - scalo che funziona a scartamento ridotto da 19 giorni dopo un incendio - causato probabilmente da una stampante di una società di noleggio auto - che ha danneggiato il Terminal A.

Due lettere inviate dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, all'Enac, l'ente dell'aviazione civile e alla stessa società di gestione rimettono in discussione gli assetti dello scalo.

Urso - in particolare - ha sollecitalo al presidente dell'Enac, Pierluigi Umberto Di Palma, verifiche sul rispetto degli impegni del concessionario.

Il contratto di programma 2012-2014 già prevedeva che il Terminal «Morandi» fosse oggetto di ristrutturazione, 11 anni dopo, «non esiste ancora un progetto approvato da Enac, esecutivo e cantierabile».

Inoltre - scrive il ministro - a fronte dei 36 milioni di investimenti previsti sul Terminal A per il 2022 ne sono stati spesi solo 8 «sorge quindi il più che fondato dubbio che il Terminal A non possa dirsi adeguato a contenere il traffico previsto di 10,6 milioni di passeggeri nell'ormai imminente 2024», di trarne doverose conseguenze, anche sul piano della verifica della sostenibilità dell'attuale struttura di terminal dei volumi di traffico in essere».

Quanto al processo di privatizzazione della società SAC, oggetto di ripetute dichiarazioni pubbliche dell'attuale management della Società e auspicato di recente anche dal Presidente della Regione Siciliana, «prendo atto - con sorpresa - che Enac (Ente concedente) non è al corrente di alcuna attività propedeutica in tal senso», continua il ministro.

I toni sono ancora più decisi nella lettera alla presidente di Sac, Giovanna Candura, e all'amministratore delegato, Domenico Torrisi. Urso definisce «irragionevole» che, a fronte di «investimenti di rilevantissima entità - essenziali non solo per la Sicilia ma per l'intero sistema industriale» realizzati a pochi chilometri da Catania da multinazionali quali StMicroelectronics o 3Sun, il sistema aeroportuale cittadino «debba soffrire di un tale deficit infrastrutturale che lo rende non solo fragile, come l'incendio del 16 luglio ha purtroppo reso manifesto, ma progressivamente inadeguato alla crescente domanda di traffico».

«Non devo certamente ricordare l'urgenza - aggiunge Urso - dell'avvio di quelle opere infrastrutturali strategiche che possano essere tangibile segno di innovazione, anche per recuperare il danno reputazionale conseguente all'evento».

Stanotte intanto con la determinante collaborazione dell'Aeronautica Militare, a 19 giorni dall'incendio, sarà operativo un terminal aggiuntivo che consentirà di portare i voli operati da Catania dai 10 attuali ogni ora (5 arrivi e 5 partenze) a 14 voli ogni ora (7 arrivi e 7 partenze).

Riguardo al Terminal A, la Sac ha reso noto che oggi si sono conclusi i lavori di bonifica delle aree e degli ambienti funzionali al riavvio operativo della struttura ritornerà alla sua piena operatività entro i primi giorni della settimana prossima, «tenuto conto che il suo utilizzo è subordinato all’ottenimento di autorizzazioni rilasciate da diversi enti, per le quali la Sac ha già avviato la procedura».