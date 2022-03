​Catasto, la riforma passa per un voto: governo salvo, ma la maggioranza è spaccata

Il governo è salvo per un voto. È stato bocciato l'emendamento soppressivo della riforma del catasto presentato dal centrodestra in commissione Finanze alla Camera. La riforma voluta dall'esecutivo si salva con 23 voti contrari all'emendamento, che hanno battuto i 22 favorevoli. Ma adesso, in piena emergenza per la guerra, rischia di aprirsi la crisi politica.

Fi, Lega e Fdi hanno votato compatti a favore della proposta di soppressione. Ieri la tensione si era alzata dopo l'aut-aut del governo, arrivato per voce della sottosegretaria al Mef Cecilia Guerra. Se l'emendamento soppressivo fosse passato, il rischio delle dimissioni del premier Draghi sarebbe stato altissimo.

Delega fiscale, aut aut di Draghi sul catasto: si cerca mediazione

