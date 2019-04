Novanta dipendenti e 33 promozioni. Soresa, società regionale per la Sanità, un consiglio d'amministrazione in proroga, un presidente Corrado Cuccurullo pro tempore e un direttore...

Insultato ed espulso, serata da dimenticare per Maurizio Sarri: il suo Chelsea non è andato oltre il pari casalingo contro il Burnley, e il tecnico italiano è stato pesantemente offeso...

È stata ricoverata in prognosi riservata per un politrauma una donna di 53 anni di Solopaca che ieri, in tarda serata, è rimasta coinvolta in un incidente sulla strada statale che...