«Paure e rancori, ecco l'Italia sovranista»

Sabato 8 Dicembre 2018, 12:30

L'Italia non è un Paese per buoni. Non più almeno. A documentarlo è il 52esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese da cui emerge il ritratto di una popolazione incattivita da speranze deluse, arrabbiata e rancorosa per la mancata ripresa economica, diffidente verso l'Altro. Le cause sono da ricercare nella cronaca e nell'economia degli ultimi anni. L'Italia è il Paese Ue con il minor numero di persone che dicono di avere una condizione socio-economica migliore di quella dei genitori: il 23% a fronte della media europea del 30%. Il 96% di quanti hanno basso titolo di studio e l'89% di quelli a basso reddito sono convinti che resteranno nella loro condizione attuale. Soltanto il 45% ritiene di avere le stesse probabilità degli altri di migliorare. Secondo il 56,3% non è vero che le cose nel nostro Paese hanno iniziato a cambiare. E il 63,6% è convinto che nessuno ne difende interessi e identità. Percentuale che supera il 70%, tra persone a basso reddito e basso livello di istruzione. Non solo. Il 69% ha paura di rimanere senza occupazione. La media europea è del 44%. Pensando al domani, appena il 33,1% è ottimista. Cambia lo sguardo sul futuro e cambia il rapporto con la famiglia. Gli italiani sono più soli. Dal 2006 al 2016, i matrimoni sono diminuiti del 17,4%. Gli sposalizi religiosi sono calati del 33,6%. Quelli civili sono cresciuti del 14,1%.