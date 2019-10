Centrodestra manifesta a Roma, sui social lo sfottò antagonista

Sabato 19 Ottobre 2019, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 13:45

«Un saluto a tutti gli amici del sud che oggi raggiungeranno la capitale per la giornata dell'orgoglio padan... ops, scusate, volevo dire #orgoglioitaliano». Non solo sostenitori: nel variegato mondo social, l'Orgoglio Italiano targato Salvini e centrodestra attira anche un pubblico diverso. Quello dei detrattori, che fra stoccate e battute hanno deciso di commentare l'imminente kermesse dedicata alle proteste contro il governo.Ironia, talvolta amara, quella che contraddistingue i post degli utenti che si stanno moltiplicando nelle ultime ore. «Grazie a Dio noi Romani accettiamo tutti. Mica come chi vorrebbe lavare col fuoco qualcuno», scrivono dalla Capitale. E il Veneto risponde, con un invito: «Approfittate delle manifestazioni della lega a Roma per venire in Veneto gente. Visto che sono tutti lì - scherzano -, qui si sta benissimo oggi».E ancora: «Per la manifestazione a Roma stanno arrivando persone da tutta Italia. D'altronde, da quando Salvini gli ha tolto le accise sulla benzina, il viaggio è molto più economico», ironizzano, rispolverando uno dei capisaldi elettorali del leader del Carroccio. E se qualcuno nota che «se cerchi su internet 'orgoglio italiano' ti esce Rocco Siffredi», altri si lanciano in messaggi di solidarietà con il popolo della Capitale: «Grande rispetto per i romani - scrivono - che oggi dovranno sorbirseli».«Guarda, mamma! Oggi è pieno di orgoglioni!», esclamano, mentre fra la miriade di 'cinguettii' si fa strada un mito di Twitter, l'account-parodia di Vujadln Boskov. Che con una delle sue massime spiega: "#Orgoglioitaliano è così forte che basta che nazionale cambia colore di maglia per una partita e persone comincia tifare contro".