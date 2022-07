Centrodestra, c'è l'accordo: chi prende più voti indica il premier

Al partito che prende più voti spetta indicare il premier. Sarebbe questo il principio sul quale il vertice di centrodestra, ancora in corso alla Camera, starebbe trovando l'accordo. Dell'incontro tra Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e i centristi, raccontano di un clima positivo e costruttivo. Poco dopo le 15, i leader sono arrivati alla spicciolata a Montecitorio per partecipare al summit di coalizione dopo le schermaglie su premier ed elezioni. Si tratta del primo vertice post-Draghi e il primo che si tiene in una "sede istituzionale", come chiesto da Fratelli d'Italia. Il luogo scelto per l'incontro è la sede del gruppo della Lega a Montecitorio.

Centrodestra, summit oggi alla Camera

Matteo Salvini arriva in giacca e jeans con scarpe da tennis tipo Superga. Silvio Berlusconi in completo blu stile '94 con cravatta e sneakers in tinta. Accompagnato dalla "quasi moglie" e deputata azzurra Marta Fascina, in abito lungo nero a grandi pois bianchi con maniche corte, capelli biondi sciolti e cerchietto in tinta col vestito. All'incontro arriva pure Giorgia Meloni. Per i centristi partecipano: l'Udc con il presidente Antonio De Poli, Maurizio Lupi, Noi per l'Italia con il presidente Maurizio Lupi e Coraggio Italia con il fondatore Luigi Brugnaro. L'ultima volta di Berlusconi presente fisicamente a Montecitorio fu in occasione delle consultazioni per il governo Draghi nel febbraio del 2021.