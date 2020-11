Centrodestra, Ravetto e altri due deputati da Forza Italia alla Lega: «Disagio per le aperture al governo»

Laura Ravetto, Maurizio Carrara e Federica Zanella lasciano Forza Italia e passano con la Lega di Matteo Salvini. «Abbiamo deciso di impegnarci in politica, in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. Ringraziamo Silvio Berlusconi per averci dato la possibilità di tradurre le nostre competenze e il nostro sentirè in azioni politiche concrete. In qualità di eletti su collegi uninominali con i voti di tutto il centrodestra tuttavia viviamo con disagio le sempre più ampie aperture al Governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico».

APPROFONDIMENTI CATANZARO Calabria e 'ndrangheta, arrestato Domenico Tallini: il presidente... L'EMERGENZA Casini: «La situazione sta sfuggendo di mano ora il premier... LO SCENARIO Interessi comuni/La coesione necessaria per superare l’emergenza ROMA Conte sabotato nel governo. Ma il Colle allontana la crisi

Ravetto celebra il passaggio postando un selfie con Matteo Salvini. «Da oggi comincia una nuova sfida politica», scrive. Ha provveduto anche a cambiare la sua bio su Twitter: «Liberale vera, Mamma di Clarissa Delfina, Parlamentare della Lega - Salvini Premier. Fiera demolitrice di soffitti di cristallo. Member of the Italian Congress».

Da oggi comincia una nuova sfida politica 💪 pic.twitter.com/Z56ERysCsM — Laura Ravetto (@lauraravetto) November 19, 2020

Manovra, Berlusconi: «La situazione è grave, accogliamo l'appello di Mattarella»

Berlusconi: «No nuova maggioranza. Incompatibili con questa sinistra»

«Disagio», scrivono proprio in una nota Maurizio Carrara, Laura Ravetto e Federica Zanella, i tre deputati che hanno lasciato Forza Italia per passare alla Lega. «Prendiamo atto che Forza Italia - aggiungono - ha altresì perso quella forza propulsiva che l'aveva portata ad essere luogo di aggregazione per tutto il centrodestra e riteniamo che quel luogo di aggregazione sia oggi rappresentato dalla Lega di Matteo Salvini che crediamo possa essere il miglior interprete di quella rivoluzione liberale i cui valori sono più che mai attuali e necessari, nonché il Partito con cui meglio portare avanti con coerenza quel programma unitario su cui abbiamo messo la faccia in campagna elettorale, e che non vogliamo tradire. Per tutti questi motivi aderiamo convintamente al gruppo della Lega certi che, in tale gruppo, ci verrà data la possibilità di continuare a portare avanti al meglio le battaglie politiche in cui abbiamo sempre creduto e che ci hanno caratterizzati in aula e sui territori.

«Una scelta inevitabile di cui sono molto felice», scrive la deputata Federica Zanella con il sorriso che si indovina dietro la mascherina.

Ultimo aggiornamento: 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA