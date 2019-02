CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Febbraio 2019, 09:10

«Mi ha fatto molto piacere rivedere Romano Prodi, e ascoltare con quanta lucidità abbia messo a fuoco tutti i problemi dell'Italia e dell'Europa». Antonio Bassolino l'ex sindaco di Napoli ed ex governatore della Campania oltre che ex ministro non ha nostalgia del passato, dell'Ulivo, stagione felicissima della sinistra, ma la presenza di Prodi al «Sabato delle idee», e le primarie del Pd di domenica con Nicola Zingaretti candidato alla segreteria, sono l'atout per una riflessione larga sui problemi della sinistra e del Paese e del Pd. Al riguardo sulla sua pagina facebook Bassolino scrive: «Dopo la conversazione con Prodi ora una discussione con Zingaretti sul bel libro di Mario Tronti. Tutti e tre - Romano due volte per Palazzo Chigi, Nicola per la Provincia e la Regione, ed io due volte per il Comune e due volte per la Regione - abbiamo il difetto di vincere. Tutti e tre vogliamo, assieme a tante altre persone e a tutto un mondo di senzacasa, che la sinistra oggi messa molto male possa rialzare la testa e riaprire una prospettiva».«In politica servono le buone idee, nel 1994 quando vinse Berlusconi sembrava tutto finito, sembrava non ci fosse più la speranza. Due anni dopo, nel 1996 vincemmo noi. L'idea fu quella dell'Ulivo, mettere assieme tante forze dal solidarismo cattolico, forze sociali e tante altre forze politiche. E il cielo all'improvviso si riaprì. Anche io quando sono tornato come commissario nel 1993 il Pds era all'8% in pochi mesi siamo riusciti a rimettere in moto il motore, aprendo il partito alla società, alle forze intellettuali e abbiamo vinto».«Non è mai stata fatta una riflessione seria, vera, sulle sconfitte che sono arrivate. Le riflessioni servono per capire dove si è sbagliato, quali errori sono stati commessi e perché, questo passaggio non è stato fatto mai. Ancora oggi manca una riflessione su quello che sta accadendo».«Dopo il 4 marzo non è stato fatto nulla, la riflessione non c'è stata ed è accaduto lo stesso dopo la sconfitta referendaria. Ed io ero tra quelli che il referendum l'ha sostenuto pur mettendo in guardia sul fatto che l'impostazione della campagna elettorale referendaria era sbagliata. Il problema è questo e prima di queste due sconfitte c'è stata quella alle comunali, una batosta forte nelle grandi città: Roma, Torino, Napoli dove non si è arrivati nemmeno al ballottaggio. Perdere nelle grandi città dove anche quando c'era un vuoto politico la sinistra ha sempre retto è stato un campanello d'allarme che nessuno ha voluto ascoltare».