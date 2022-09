Cernobbio, dalla Meloni a Calenda: tutti insieme davanti al gotha della finanza e dell'industria

Tutti i leader a confronto in un inedito esame pre-elettorale per chi si candida a guidare l'Italia dopo il 25 settembre. È il palco del Forum Ambrosetti a Cernobbio il primo a ospitarli insieme, a poco più di venti giorni dalle elezioni. Il tradizionale workshop, che riunisce il gotha della finanza e della politica, in passato è servito ai governi come termometro del consenso del mondo economico-imprenditoriale su riforme e indirizzi strategici. Sul palco con Carlo Calenda, Giuseppe Conte (in videocollegamento), Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

La formula è quella del 'giro di tavolo' di due ore, moderato dal direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana. Dopo i primi test nelle piazze, sui social (con la corsa di molti a sbarcare su TikTok in questi giorni) e in appuntamenti istituzionali come il Meeting di Cl a Rimini (dove però i leader hanno avuto spazi riservati, e Conte non è stato invitato), ora le proposte e le posizioni dei partiti si misureranno con un uditorio di industriali, banchieri, finanzieri, economisti, manager e amministratori.

Pnrr e sanzioni alla Russia, Meloni si smarca da Salvini: in arrivo messaggi su atlantismo e dialogo con la Ue

La diretta

Ore 11.37 - «E quindi, cosa sostiene? Che è l'Europa che ha invaso l'Ucraina?»: Carlo Calenda commenta così al Forum Ambrosetti di Cernobbio le parole di Matteo Salvini, il segretario della Lega secondo cui la colpa della crisi è delle sanzioni alla Russia. «Io mi ricordo Salvini - ha aggiunto - quando diceva no alle trivelle e lo ricordo oggi quando dice sì alle trivelle. Ne abbiamo viste talmente tante che non credo valga nemmeno la pena parlarne».

Ore 11.16 - «Quella di Salvini é un'opinione e se ne può discutere. Io credo che le sanzioni siano inevitabili e che dobbiamo continuare a infliggerle». Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando al Forum Ambrosetti di Cernobbio. «Qualsiasi scelta di modifica della posizione - ha concluso - non può che essere presa a livello europeo e di Nato».

Ore 11.14 - «Noi ci preoccupiamo quando sentiamo parlare di rinegoziazione del Pnrr, perchè significa sostanzialmente bloccarlo, bloccare opere, cantieri, progettazioni che noi abbiamo già avviato. Significa bloccare un piano che rappresenta un progetto per ricostruire la nostra economia nazionale che ci aiuterà a favorire la crescita stabile nel medio e lungo periodo e che ha avviato un'opera importante di ricucitura dei divari». Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, intervenendo dal palco di Cernobbio dove è in corso il Forum Ambrosetti.