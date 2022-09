Elezioni politiche 2022 - Centrosinistra e centrodestra chiuderanno la campagna elettorale in piazza del Popolo a Roma. Il leader del Pd Enrico Letta chiuderà la campagna elettorale venerdì 23 settembre, mentre i leader del centrodestra saranno insieme il giorno prima: il 22 settembre, nella stessa piazza, per la chiusura unitaria della campagna elettorale della coalizione.

Il Movimento 5 Stelle chiuderà la campagna il 23 in piazza Santi Apostoli, a due passi da Palazzo Chigi e da Montecitorio. Per il Movimento si tratterebbe di un ritorno: nel 2020 i pentastellati organizzarono in quella piazza una manifestazione per protestare contro il ripristino dei vitalizi, per esempio. Questa stessa piazza è stata scelta dal Pd per inaugurare, invece, la campagna. Proprio oggi pomeriggio (6 settembre, ndr) qui si è aperta la campagna elettorale del Pd a Roma e nel Lazio. Niente cantautori ma musica dance a palla nella piazza dell'Ulivo e di Romano Prodi dove Enrico Letta sarà sul palco con Nicola Zingaretti e i candidati dem e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. In piazza bandiere e magliette della campagna "Scegli". Oltre ai candidati nel Lazio anche diversi esponenti della segreteria Pd e anche Elly Schlein e Dario Franceschini tra gli altri.

Dovrebbe giocare in casa Carlo Calenda per chiudere a Roma la partita del Terzo polo insieme a Matteo Renzi.