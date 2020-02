​Lite nel Movimento 5 Stelle sul palco di domani

Ultimo aggiornamento: 11:15

«Chi parlerà per ultimo?». Ovvero: chi metterà nel M5S la faccia sulla manifestazione di domani contro il ritorno dei vitalizi? In queste ore non mancano le tensioni. L’organizzazione è in capo a Paola Taverna, molto attiva in ottica leadership (per martedì ha messo in piedi anche un maxi convegno sulla corruzione con Caselli, Di Pietro, Bonafede e Raggi). Lei vorrebbe chiudere l’evento in piazza Santi Apostoli, ma c’è da capire il ruolo degli altri. I ministri parleranno? E Luigi Di Maio e Vito Crimi? Scaletta avvelenata.