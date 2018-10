Cinquestelle, Di Maio minaccia ma i ribelli: «No al dl sicurezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Ottobre 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 10:31

Una decina. «Siamo la fronda? No, ma imporci di diventare una testuggine nemmeno. Siamo un movimento e non un esercito», così dice uno dei dieci, il comandante Gregorio De Falco. Quello a cui i colonnelli di Di Maio dicono (facendo il verso alle sue celebri parole rivolte a Schettino): «Torni a bordo, cacchio!». Cioè a bordo dell'ortodossia del capo politico M5S che rischia di affondare come la Concordia, ma a causa dell'ammutinamento dell'equipaggio e non di uno scoglio. Una decina i senatori ribelli contro il decreto sicurezza imposto da Salvini e accettato da Di Maio, e si riuniscono come carbonari a Palazzo Madama e sono armi esplosive anche loro nella santabarbara che è diventato il movimento 5 stelle, in cui tra Tap, Tav, decreto fiscale, sicurezza e legittima difesa rischiano dio far saltare il patto del Salvimaio, ossia la maggioranza, insomma il governo. E Luigi anche i suoi più fedeli lo vedono barcollare in mezzo ai problemi che gli piovono addosso da tutte le parti: «E' una persona tenace, ma lo stanno circondando e stritolando», si duole un lealista. E ormai la divisione questa è: lealisti e frondisti.