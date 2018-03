CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Marzo 2018, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 10:46

Le presidenze delle Camere si avviano ad essere appannaggio dei vincitori. Matteo Salvini è convinto debba finire così e la trattativa della Lega con il M5S è a buon punto e vede in pole position Danilo Toninelli per il Senato e Giancarlo Giorgetti per la Camera.Esclusi, per scelta, il Partito democratico mentre ai margini è Forza Italia. I Dem ufficializzeranno nella direzione di domani del partito la loro scelta di tirarsi fuori da ogni trattativa. Il ragionamento, che mette insieme tutte le anime del Pd, è sostanzialmente questo: noi abbiamo perso, mentre il centrodestra è la prima coalizione e i Cinque Stelle il primo partito, tocca a loro trovare una soluzione di governo del Paese.Logico quindi, sempre secondo i Dem, restare fuori anche dalla scelta di chi dovrà presiedere le Camere. Anzi, secondo i Dem, l’eventuale intesa Lega-M5S può aprire la strada anche a larghe intese in salsa populista. Forza Italia storce il naso e contesta la trattativa avviata dall’alleato. Silvio Berlusconi non ha ancora smaltito l’onta del sorpasso leghista. Il muro alzato dal Pd nei confronti del Movimento Cinque Stelle tranquillizza il Cavaliere, ma il movimentismo salviniano non lo lascia dormire sereno.