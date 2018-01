«Le polemiche ci sono sempre quando si fanno le liste, ma da noi non è successo niente di così grave. Le nostre sono liste pulite, prive di condannati. Vedo invece quello che succede nel Pd con la minoranza dem, e che fa del Pd una forza ormai distruttiva per il Paese. E in Forza Italia dove si ricandida Giggino Cesaro, detto 'a purpettà, uno che in Parlamento dorme sui banchi come un ghiro. Una candidatura che fa male al territorio». Così Roberto Fico, del Movimento Cinque Stelle, aprendo la sua campagna elettorale a Napoli in casa di un simpatizzante del movimento grillino.



«Noi pensiamo di poter puntare al governo e sono convinto che saremo il primo partito. Ma se non dovessimo avere la maggioranza assoluta dal 5 marzo mettiamo sul tavolo il nostro programma e su quello vediamo cosa succede in Parlamento. Le Camere sono convocate per il 23, c'è tempo» ha risposto Fico a una domanda dei cronisti sul discorso alleanze post elezioni. «Per me - ha aggiunto il presidente della Commissione di vigilanza Rai - sarebbe una sconfitta essere maggioranza relativa. Ma sono sicuro che possiamo farcela ad andare al governo e non lo dico per propaganda».

