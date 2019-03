Clima, Mattarella: «I giovani chiedono di agire per la difesa della terra»

Venerdì 15 Marzo 2019, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2019 14:42

«Tanti giovani ricordano a tutti e chiedono a tutti e soprattutto alle istituzioni, di agire per difendere il clima e l'ambiente sulla terra». Durante il suo intervento all'Università Politecnica delleil presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato anche dello sciopero globale per il clima che oggi ha portato nelle piazze tante persone, in particolare i giovani, per sollecitare misure di contrasto ai cambiamenti climatici e per la salvaguardia ambientale.