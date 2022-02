Colori, le Marche in arancione da lunedì: il resto dell'Italia invariata. Arriva l'ordinanza

Pandemia, cosa succede con i colori in Italia? Le Marche diventeranno zona arancione da lunedi. Secondo quanto si apprende, infatti, è in arrivo un'ordinanza del Ministro della Salute Speranza che porterà la regione al cambio di fascia. La fotografia dei colori per il resto d'Italia, invece, resta invariata.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Covid, ecco gli antivirali per le cure domiciliari: «Si... IL FOCUS «Vaccini non riducono la fertilità sia maschile sia... IL FOCUS Omicron, mappa Ecdc: tutta l'Europa è in rosso scuro, il...

Omicron, mappa Ecdc: tutta l'Europa è in rosso scuro, il massimo livello di contagi e rischio Covid

Omicron, uno starnuto in strada deve farci preoccupare? Ecco le variabili da considerare

La maggiore occupazione di letti nelle terapie intensive per pazienti Covid si registra questa settimana infatti nelle Marche, con un valore del 26,3%. Seguono la Provincia autonoma di Trento al 24,4% ed il Friuli Venezia Giulia al 21,1%.

I DATI DEI VACCINI - Sono 5.799.562 gli italiani di età superiore ai 5 anni ancora senza alcuna dose di vaccino anti-Covid. Quelli con più di 50 anni sono 1.516.796. Il dato emerge dal report settimanale della struttura del commissario Francesco Figliuolo. Nell'ultima settimana le somministrazioni sono state 3.066.339. La fascia pediatrica (5-11 anni) è quella che ha il maggior numero di non vaccinati: sono 1.982.500; seguono le fasce 40-49 anni (923.162) e 50-59 (681.198).