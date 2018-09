Antimafia, sei mesi senza commissione: è melina M5S-Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Settembre 2018, 07:00

Non è mai stato semplice insediare la commissione Antimafia nella Seconda Repubblica. Ma anche la Terza non sembra fare eccezione. A sei mesi dal via della nuova legislatura, e a tre mesi abbondanti dalla partenza del nuovo esecutivo, la commissione Antimafia ancora non c'è. Il governo del cambiamento sembra ricalcare insomma le orme degli stessi governi che l'hanno preceduto. Nel silenzio delle opposizioni, e in particolare del Pd. Che pure tra i suoi avi annovera quel Ferruccio Parri, già leader del Partito d'Azione, al quale se ne deve l'introduzione nel lontano 63, dopo una stoica battaglia parlamentare durata quattordici anni. Nonostante l'illustre tradizione antimafia del Pci che ha in Pio La Torre un altro dei suoi simboli, ci vollero sette mesi abbondanti, nella scorsa legislatura, per sminare il cammino verso la presidenza di Rosi Bindi. Osteggiata dallo stesso Pd. E sette mesi trascorsero prima che Beppe Pisanu, in quota Pdl, riuscisse finalmente a prendere in mano a novembre del 2008 le redini dell'Antimafia in una legislatura avvelenata dai guai giudiziari del Cavaliere. Fu del resto molto dura anche per Luciano Violante nel '92: cinque mesi d'attesa agli albori della Seconda Repubblica. Quando la commissione Antimafia ebbe un ruolo decisivo nel rivelare l'esistenza del terzo livello della mafia, cioè il legame con il mondo politico svelato in commissione dalle deposizioni choc di Buscetta. E nello scoperchiare il bubbone di Tangentopoli.