Commissione banche, il presidente Paragone già in bilico: «Non devo fare lo scalpo a nessuno»

Sabato 30 Marzo 2019, 07:30

«Parte? Certo che parte. Poi vediamo dove arriva». È lapidario Gianluigi Paragone, senatore Cinquestelle, presidente prima in pectore, poi a rischio, della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. L'ex direttore della Padania arriva a San Giorgio a Cremano per chiudere una kermesse locale del Movimento. Nei locali di Villa Bruno lo attendono trecento persone che da ore ascoltano parlamentari e consiglieri regionali elencare i loro trionfi nelle istituzioni, sotto gli occhi perplessi di Massimo Troisi, che campeggia in una serie di poster. Paragone deve intervenire alle 20, arriva venti minuti prima. Scarpe da ginnastica, passo veloce. Cammina concitato, stringe mani, cerca un bagno, si concede qualche selfie. Ma alle domande sulla lettera critica con cui il presidente Mattarella ha accompagnato la promulgazione della legge che istituisce la commissione si sottrae.