Commissione banche, i cinquestelle sulle barricate ma Giorgetti teme altri eccessi

Sabato 30 Marzo 2019, 07:30

Sul Colle non si aspettano miracoli. Sergio Mattarella teme, nonostante i paletti piantati e le ferree regole d'ingaggio fissate con la lettera ai presidenti di Camera e Senato, che la nuova commissione d'inchiesta sulle banche si trasformi in una sorta di tribunale del popolo. Un processo sommario a Bankitalia, Consob, Banca centrale europea con presunzione di...colpevolezza: un mega show-gogna contro l'establishment e il sistema bancario italiano. Eppure, dando fondo all'ottimismo, il capo dello Stato ha confidato: «Speriamo prevalga il buonsenso e si comprenda che screditare il sistema creditizio, ledere la sua reputazione, è un danno per l'intero Paese e prima di tutto per i risparmiatori».