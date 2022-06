Il bivio delle Comunali: la doppia sfida di Salvini, le ambizioni di FdI, i nodi dell'alleanza Pd-M5S

Sette leader, sette sfide, sette destini incrociati. Tutto in un solo appuntamento elettorale, le comunali del 12 e 26 giugno. Con una postilla. In particolare per Salvini le partite sono doppie. Intanto c’è quella del referendum sulla giustizia, cavallo di battaglia del leader del Carroccio che sui quesiti ha spinto molto, più di tutti gli altri. Poi perché Salvini, sotto al fuoco di fila delle polemiche sulle posizioni filo-russe, ha sia il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati