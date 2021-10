Comunali Roma, diretta. Abbraccio tra Meloni e Salvini: «​Siamo destinati a governare assieme»

Per la corsa al Campidoglio è l'ultimo giorno di campagna elettorale. Michetti, Gualtieri, Calenda a Raggi sono i quattro candidati principali a sindaco di Roma. Oggi scendono in piazza per il comizio conclusivo prima del voto del 3 e 4 ottobre. Enrico Michetti (Centrodestra) ha scelto Spinaceto, Roberto Gualtieri (Pd) ha puntato su San Basilio, Carlo Calenda si è invece preso piazza del Popolo mentre la sindaca uscente Virginia Raggi (M5S) sarà a Bocca della Verità.

Michetti a Spinaceto

Abbraccio tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni in favore di telecamere e fotografi prima della conferenza stampa congiunta alla periferia di Roma, a sostegno della candidatura di Enrico Michetti. Un modo per calmare le acque dopo i dissapori sorti ieri a Milano, dove i due si sono incrociati ma non incontrati, a causa di un ritardo aereo della leader di FdI. «C'è affetto politico, siamo destinati a governare assieme», dice il segretario leghista.

Salvini: «Scelta tra illegalità e chi ama il proprio Paese» «Ieri con la condanna a Lucano mi sono sentito meno solo: da ieri, a dire che c'è chi ci guadagna sull'immigrazione, non è solo Salvini ma anche una sentenza: Spero che Lucano venga assolto, come il figlio di Grillo e altri. Non faccio il guardone. La battaglia, la partita contro i miei avversari mi piace vincerla in campo, non nello spogliatoio, corrompendo l'arbitro. La scelta domenica a Roma e nelle altre realtà sarà tra illegalità e chi ama il proprio Paese». Così il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, alla chiusura della campagna elettorale, insieme agli altri leader del centrodestra, nella periferia romana. «Il voto sarà una sorpresa eccezionale, ne sono convinto, vince chi da lunedì avrà più sindaci, chi meno avrà perso. Io sono convinto che Pd e M5S avranno meno sindaci». Ha aggiunto Matteo Salvini, nel suo intervento in conferenza stampa a Roma, spiegando come «si vota in 1200 comuni, in Calabria, a Siena, dove si è dimesso l'ex ministro Padoan, che si è dimesso per andare a Unicredit e ora vuole conprare Monte Paschi Siena, si parla di 50 miliardi andati in fumo». E sui social spunta l'abbraccio con Giorgia Meloni: «​Vinciamo e cambiamo l’Italia».

Meloni: «Abbiamo contro tutti» Signori, mi raccomando, la campagna elettorale finisce quando si chiudono le urne. Stiamo concentrati in queste ore perchè abbiamo contro tutti, di tutto e di più...». Lo ha detto Giorgia Meloni a conclusione del suo intervento alla conferenza stampa unitaria del centrodestra a sostegno di Enrico Michetti a Roma.

Michetti: «Noi siamo il cambiamento» «Noi rappresentiamo il cambiamento perchè gli altri hanno già dimostrato, oggi e ieri, che cosa sono in grado di fare» e «hanno bloccato Roma». Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma, Enrico Michetti, al quartiere Spinaceto, in occasione della chiusura della sua campagna elettorale, riferendosi alla gestione dei rifiuti nella Capitale e quindi al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti del Pd, e alla sindaca uscente, Virginia Raggi del M5s.