A Tromello il primo sindaco transgender d'Italia: è Gianmarco Negri

«Da sempre mi sono sentito uomo - aveva spiegato - Alla fine ho deciso di cambiare definitivamente sesso. E quattro anni fa ho mosso i primi passi per diventare uomo».

Lunedì 27 Maggio 2019, 19:14 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2019 20:36

, fondatore della lista civica Cambiamenti per Tromello (Pavia), è il primo sindaco transgender a essere eletto in Italia. Lo rende noto Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center: «Speriamo che ci siano alche molti altri eletti ed elette lesbiche gay e trans da questa tornata elettorale, per un Italia più inclusiva e libera. Proprio in questi giorni - dice Marrazzo - abbiamo lanciato la campagna #VOTOTRANS rivolto alle persone Trans che sono discriminate dagli elenchi uomo, donna, che spesso costringono le persone trans a fare la fila da uomo quando hanno già sembianze femminili o viceversa, comportando che molte persone trans scelgono di privarsi del diritto di voto».Negri, 40 anni, infatti fino a pochi anni fa era donan e si chiamava Maria.