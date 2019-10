CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 14 Ottobre 2019, 07:50

«Con il Pd c'è una sintonia perfetta». Beppe Grillo comunica con i giornalisti ma solo costringendoli a leggere il suo labiale con cui conferma l'apertura totale ai Democrat. Ad ogni domanda dei cronisti il comico genovese finge di essere afono, comunica da lontano solo a gesti pur di alimentare il suo mito di personaggio criptico e originale. Con la stampa il fondatore del Movimento 5 Stelle proprio non vuole parlarci: ciò che aveva da dire lo ha comunicato sabato sera dal palco dell'Arena Flegrea ai sostenitori dell'M5s, riprendendosi plasticamente la scena del partito. Alla fine se Grillo decide che l'alleanza con il Pd s'ha da fare ed è da portare avanti, gli altri compreso Luigi Di Maio - non possono far altro che adeguarsi. In fondo se ci fosse stato un applausometro all'Arena Flegrea e alla Mostra d'Oltremare, dove i 5 Stelle hanno celebrato il loro decimo compleanno, i picchi più alti si sarebbero registrati proprio ad ogni apparizione del comico ligure. Il Movimento è saldo tra le sue mani.