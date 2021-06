​Concorsone per il Sud, la fuga degli iscritti: chiamati 70mila esclusi

C’è chi parla di sorpresa, chi prova a vedere il bicchiere comunque mezzo pieno, chi se l’aspettava. Di sicuro dopo il lancio a marzo del Concorso Sud per 2.800 tecnici, il primo a inaugurare le nuove procedure rapide e semplificate per la selezione del personale pubblico decise dal governo e in particolare dal ministro Brunetta (100 giorni per completare l’iter ed essere assunti); e soprattutto dopo le oltre 81mila domande pervenute, non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati