Condono a Ischia: scontro in Senato e governo sconfitto sull'emendamento

Mercoledì 14 Novembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 14-11-2018 07:12

Per la prima volta la maggioranza va sotto. È soltanto un emendamento in Commissione Ambiente e Lavori pubblici del Senato ma la botta (specie d'immagine) è enorme. Anche perché riguarda la parte del decreto (oggi in discussione a palazzo Madama) che ha in pancia il condono di Ischia caro a Di Maio che però, da settimane, è anche la crepa più pericolosa tra i grillini. Malumori e distinguo che diventano plastici ieri sera con l'astensione della senatrice Paola Nugnes e il voto favorevole del collega Gregorio De Falco a un emendamento della minoranza (Fi e Pd) per cancellare il condono del 1985 dalla sanatoria post sisma per Ischia. In quell'istante la credibilità dell'M5s va al tappeto e un minuto dopo parte la caccia alle streghe nel movimento per cacciare i due ribelli. A Palazzo Chigi è ancora in corso il Consiglio dei ministri ma trapela tutta la rabbia dei grillini e l'irritazione di Salvini, dubbioso se Di Maio sia capace di «controllare i suoi». Mentre a Ischia i sindaci attaccano: «Così non ricostruiremo mai. Speriamo che nella votazione in Aula, l'emendamento venga soppresso altrimenti è la fine».