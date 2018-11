Martedì 13 Novembre 2018, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 21:41

La maggioranza è stata bocciata su un emendamento all'articolo 25 del decreto Genova che disciplina le pratiche di condono a Ischia e che si sta discutendo in commissione al Senato.L'emendamento 25.12 presentato da Urania Papatheu (FI) chiede di sopprimere la parte per cui alle istanze di condono si applichino le norme del condono preevisto dalla legge 28 febbraio 1985 n.47. L'emendamento è stato approvato.L'emendamento è stato approvato con 23 voti contro 22 e l'astensione della senatrice M5s Paola Nugnes. Il 5 stelle Gregorio De Falco, già in contrasto con il Movimento sul decreto sicurezza di Matteo Salvini, ha votato sì. La seduta delle commissioni congiunte di Lavori pubblici e Ambiente del Senato è stata sospesa.«Oggi in commissione il governo è stato battuto sul condono edilizio. Voglio dire pubblicamente grazie ai senatori 5 Stelle che hanno avuto il coraggio di votare contro questa schifezza». Lo scrive su Twitter l'ex presidente del Consiglio e senatore Pd, Matteo Renzi.«Bene la bocciatura del condono edilizio nel decreto Genova in commissione al Senato. Avanti. È un battaglia di buonsenso per l'Italia», afferma il segretario dimissionario del Pd, Maurizio Martina.«Il governo per la prima volta va sotto in commissione al Senato sua una delle sue maggiori schifezze: il condono sul decreto Genova», scrive il senatore del Pd Andrea Marcucci.«Governo in minoranza in commissione lavori pubblici al Senato sul condono di Ischia. Battaglia vinta dall'opposizione». Così in un tweet il segretario del Psi, Riccardo Nencini.