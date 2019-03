Condono a cinque stelle, dopo la bufera arriva il dietrofront

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 1 Marzo 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Magistrati, professionisti, politici e ambientalisti lo hanno detto chiaro mercoledì e hanno proseguito con maggiore durezza anche ieri: il disegno di legge depositato in commissione Ambiente dal senatore grillino Francesco Urraro (nel tondo in alto) avrebbe potuto trasformarsi in un colpo di spugna per migliaia di abusi edilizi, di cui 40mila soltanto a Napoli. Così che alla fine, sull'onda delle polemiche, il colpo di spugna è arrivato ieri per la proposta grillina che è stata affondata con parole durissime dal presidente di Italia Nostra, Maria Rita Signorini. «Un condono perpetuo. È la politica del Governo del cambiamento che già aveva approvato l'inserimento del condono nel decreto per il ponte Morandi». «Un vero e proprio condono tombale, è semplicemente allucinante averla solo presentata», hanno tuonato Angelo Bonelli e Claudia Mannino dei Verdi.