Senato, passa il condono per Ischia: emendamento bocciato

Insieme è stato respinto anche l'identico emendamento a firma del senatore M5S, Gregorio De Falco. Governo e relatore avevano espresso parere contrario sulle modifiche.

Nel decreto per Genova torna il condono edilizio per Ischia. L'Aula del Senato lo ha reintrodotto, respingendo l'emendamento all'articolo 25 che ieri aveva presentato Forza Italia e sul qualenelle commissioni Lavori Pubblici e Ambiente.Con la bocciatura dell'emendamento da parte del Senato, votata durante l'esame del decreto Genova e altre emergenze, si torna di fatto al testo iniziale dell'articolo, per cui restano il riferimento e l'applicazione della legge sul condono dell'85 (la n.47) per le istanze pendenti su immobili danneggiati dal sisma di un anno fa.