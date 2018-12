Il congedo obbligatorio per i papà nel 2019 sale a cinque giorni. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. Viene prorogata anche la possibilità di astenersi dal lavoro un ulteriore giorno in sostituzione della madre.

Martedì 4 Dicembre 2018, 20:23 - Ultimo aggiornamento: 04-12-2018 20:35

