Congresso famiglie Verona, DIRETTA. Salvini accolto da applausi e fischi, sale la tensione

Matteo Salvini è arrivato al Congresso della famiglia di Verona mentre per le strade della città aborto: «La 194 non è in discussione» . Tra i cori anche chi grida «Vergogna!». Salvini replica ai fischi e a chi grida fascista, mandando baci e sorrisi. Tanta tensione in piazza, con le forze dell'ordine che cercano di evitare incidenti. è arrivato aldi Verona mentre per le strade della città in 20mila manifestano contro l'evento che ha il patrocinio del ministro della Famiglia Fontana. Al grido di «Matteo, Matteo!» il ministro dell'Interno Salvini è arrivato al palazzo della Gran Guardia, dove farà il suo atteso intervento, e ha ribadito la sua posizione sulla legge sull'. Tra i cori anche chi grida «Vergogna!». Salvini replica ai fischi e a chi grida fascista, mandando baci e sorrisi. Tanta tensione in piazza, con le forze dell'ordine che cercano di evitare incidenti.

Non sono qui per togliere qualcosa a qualcuno, non si tocca niente a nessuno





«Io sono un uomo di sostanza, e se il Santo Padre condivide la sostanza...», ha detto poi Salvini sulle parole di Papa Francesco che ha parlato dell'evento la cui «sostanza è corretta ma il metodo è sbagliato» si occupi di rendere più veloci le adozioni, ci sono più di 30mila famiglie che attendono di adottare un bambino».

Fumogeni rosa e urla quali «buffoni!», e «m...de !» sono partiti dal corteo femminista a Verona quando il serpentone è passato nelle vicinanze della Gran Guardia, nei momenti in cui stava per arrivare all'incontro il vicepremier Salvini. Nessuna possibilità di contatto con i congressisti, ma dalla scalinata del palazzo qualcuno ha risposto alzando il braccio nel saluto fascista verso i dimostranti. Il tutto sotto il controllo delle forze dell'ordine. Nessuno ha tentato di forzare il blocco.

