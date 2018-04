Consultazioni chiuse, Mattarella: confronto tra partiti non ha fatto progressi. Governo serve con urgenza

Nulla di fatto.

«Attenderò alcuni giorni per decidere come procedere per uscire dallo stallo», ha aggiunto il Capo dello Stato.

«Come rappresentanti istituzionali siamo tutti accanto al presidente Mattarella nella ricerca di soluzioni. Il suo è un compito estremamente difficile», ha detto il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano al Quirinale che per primo ha incontrato Il Capo dello Stato.



A seguire è salito al Colle il presidente della Camera Roberto Fico, arrivato al Quirinale a piedi e andato via dopo circa 20 minuti senza fare dichiarazioni. «Vi auguro buona giornata», si è limitato a dire rivolgendosi ai giornalisti.



L'ultima a recarsi da Mattarella è stata la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Con lei si è chiuso il secondo giro di consultazioni convocato al Colle dal Capo dello Stato per la formazione del Governo. Anche Casellati non ha fatto dichiarazioni all'uscita.

Venerdì 13 Aprile 2018, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 12:55

«Il confronto tra i partiti non ha fatto progressi», ha detto Mattarella al termine del secondo giro di consultazioni sottolineando l'urgenza e la necessità di dare il prima possibile all'Italia un governo nella pienezza delle sue funzioni.