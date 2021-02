Draghi, consultazioni al via con i big, ultime incognite. Berlusconi arrivato a Roma

Al via la seconda giornata del secondo giro di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, con le forze politiche. Ha aperto la nuova serie di incontri a Montecitorio quello fra Draghi e il Gruppo Europeisti - Maie - Centro Democratico Senato, la cui delegazione è composta da Riccardo Antonio Merlo, Andrea Causin e Gregorio De Falco. Silvio Berlusconi invece è appena giunto a Roma. L'ex premier guiderà la delegazione di Forza Italia alle consultazioni.

APPROFONDIMENTI LA CRISI DI GOVERNO Governo Draghi, toto-ministri: Catricalà braccio destro,... LA CRISI DI GOVERNO Governo Draghi, M5S voterà su Rousseau. I vertici: dobbiamo... LA CRISI DI GOVERNO Salvini si converte alla Ue, ok al Recovery e migranti: il nuovo... LA CRISI DI GOVERNO Pd, il nordista Bonaccini punta al dopo Zingaretti

Arrivato a Roma: parteciperò alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. pic.twitter.com/L62o77bk2r — Silvio Berlusconi (@berlusconi) February 9, 2021

Salvini si converte alla Ue, ok al Recovery e migranti: il nuovo corso leghista

Il programma di oggi sono previsti gli incontri con le delegazioni degli Europeisti - Maie - Centro Democratico del Senato. Alle 11.45 é attesa la rappresentanza di Leu; alle 12.30 Italia Viva, alle 13.15 Fdi e poi nel pomeriggio a partire dalle 15 il Pd; alle 15.45 Forza Italia; alle 16.30 la Lega e infine 17.15 il M5s.

Governo, Draghi fissa l'agenda e vede il traguardo

Sul lavoro, Draghi ha spiegato che «per adesso bisogna fare politiche passive, come la Cig e gli ammortizzatori sociali. Ma l'orizzonte è quello di utilizzare politiche attive» perché «se l'impresa produce, riesce, utilizza la ricchezza per il lavoro». Lo ha detto il senatore del Misto Andrea Causin dopo le consultazioni. «Sull'economia Draghi ha una visione anticiclica, forti investimenti pubblici che possono aiutare il settore privato con una ricaduta molto forte sul lavoro», ha sottolineato Causin.

«Chiediamo la proroga del blocco dei licenziamenti fino a quando ci sarà l'emergenza e della Cig attraverso il programma Sure. In parallelo va costruito un percorso di riforma di ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro». Lo afferma il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in vista dell'incontro, domani, con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. «In un momento così drammatico è opportuno coinvolgere tutte le parti del Paese. Faremo presente al premier incaricato Draghi che ci sono alcune emergenze da affrontare: la difesa dei posti di lavoro e la creazione di nuova occupazione», sottolinea.

Governo Draghi, toto-ministri: Catricalà "braccio destro", Panucci o Signorini al Tesoro, Cartabia alla Giustizia e Cottarelli alle Infrastrutture

Governo, Draghi illustra programma: al centro Pa, giustizia e progetto europeo

Ultimo aggiornamento: 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA