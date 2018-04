Governo, asse Lega-M5S verso il flop: il Pd pronto a tornare in gioco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 17 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2018 07:00

La discesa dall'Aventino è pressoché conclusa, per il Pd. Basta che Salvini e Di Maio certifichino l'impossibilità di formare maggioranza e governo, ed ecco che per Martina e dem comincerà l'ascesa verso l'altro colle, quello politicamente più importante, il Quirinale. È da lì che il Pd si attende la presa d'atto dell'aborto del governo dei vincitori, o presunti tali, per tornare in gioco e poter dire la propria. Matteo Renzi, prima di partire per Doha, lo ha spiegato ai suoi e anche agli altri: si devono cuocere nel loro brodo poi, quando si sarà visto che non riescono a concludere nulla, allora e solo allora il Pd può tornare in campo e fare la propria parte. «Ma dev'esserci l'impegno di tutti, non che poi qualcuno si sfila e da vincitore sbandierato si colloca nei comodi banchi dell'opposizione», precisano puntigliosamente al Nazareno.