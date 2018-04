Governo, è il giorno della svolta: Mattarella punta su Casellati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 18 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 07:00

Sergio Mattarella venerdì era stato chiaro: «Al Paese serve con urgenza un governo nella pienezza delle sue funzioni. Attenderò ancora alcuni giorni, poi deciderò io come uscire dallo stallo». Ebbene, oggi scade l'ultimatum. E oggi il capo dello Stato, senza che i quasi-vincitori Matteo Salvini e Luigi Di Maio gli abbiano fornito uno straccio di indicazione o di soluzione per uscire da una crisi che dura ormai da quaranta giorni, annuncerà la decisione.Ancora ieri sera, sul Colle, dicevano che il Presidente stava valutando le varie opzioni sul campo e non era giunto a «una determinazione». Soprattutto, spiegavano che il Capo dello Stato partirà dai risultati elettorali e farà tesoro delle considerazioni fatte dai partiti in occasione dell'ultimo giro di consultazioni. Insomma, la scelta sarà «aderente» a come hanno votato gli italiani, alle prime tappe istituzionali (l'elezione dei presidenti di Senato e Camera) e a ciò che le forze politiche sono andate a dire al Quirinale.Indicazioni che portano a un mandato esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati. Perché la presidente del Senato è espressione della coalizione risultata prima alle elezioni con il 37 per cento dei voti. E secondo il capo dello Stato non si può non partire da qui, tra l'altro l'idea piace anche a Salvini. Perché anche i Cinque Stelle hanno contribuito (compatti) all'elezione della Casellati. Perché sono numerosi i precedenti (Amintore Fanfani, etc.) in cui la seconda carica dello Stato è riuscita ad aggirare veti e ad abbattere muri, per poi tornare al Quirinale e offrire al capo dello Stato le chiavi per la soluzione della crisi. Nell'87 riuscì a un'altra donna, Nilde Iotti (da presidente della Camera), che portò alla formazione del governo del quarantaquatrenne Giovanni Goria, il presidente del Consiglio più giovane della storia repubblicana (fino ad allora).