Incarico a Fico, esplorazione in salita: pesano le diffidenze stellate

Martedì 24 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2018 07:11

Quella di domenica è stata una notte insonne per Roberto Fico. Accompagnata dallo stesso interrogativo che aveva tenuto banco fino al tardo pomeriggio di ieri: missione ampia, estesa a tutte le forze politiche e quindi alla Lega, o mandato ristretto al solo centrosinistra? Il dilemma ha continuato ad agitare il presidente della Camera per sei ore filate. Fino a quando, poco dopo le 16, non ha salito i gradini che da via della Dataria lo hanno condotto fino al Quirinale dopo la convocazione mattutina. Poi il sospiro di sollievo: come confidava in cuor suo, Fico dovrà trattare soltanto con il Pd, e non con quella Lega che più volte ha definito «geneticamente diversa dal Movimento» e che pure era a un passo dall'accordo con Di Maio. A conclusione del colloquio con il presidente Mattarella, il telefonino del leader ortodosso è stato subissato di messaggini. Ma Fico ha mantenuto un certo riserbo. A molti ha riportato la sensazione di un colloquio «cordiale, ma soprattutto emozionante». Agli intimi ha voluto però chiarire che il tentativo di scongelare il Pd sulla base del programma è stato concordato con il Colle, vivamente irritato dal valzer del duo Di Maio-Salvini. Non paghi dei 50 giorni avuti a disposizione, gli eterni fidanzati avevano infatti tentato strappare al Quirinale un'altra deroga fino alla tarda mattinata di ieri. Ma poi è arrivata la doccia gelata che ha pubblicamente innervosito il leader leghista, e pietrificato il capo politico pentastellato. Annusate le cattive notizie, Di Maio aveva messo di nuovo l'ennesimo paletto al collega grillino in mattinata («interpreterà al meglio quanto sarà richiesto dal capo dello Stato»), mentre ancora tentava di tenere in piedi l'asse con la Lega. Per poi materializzarsi a centrocampo nella nuova partita a distanza di poche ore dalla chiusura del forno leghista.