Conte scivola sul curriculum, Di Maio torna in pista ma è scontro su Savona

Mercoledì 23 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 07:12

Dopo l'euforia di lunedì, quando Luigi Di Maio e Matteo Salvini scendendo dal Colle avevano annunciato urbi et orbi la nascita del governo giallo-verde, ieri è stato il giorno degli attriti. Facce buie e tese. Perfino qualche ringhio. Tutto comincia con l'ennesimo vertice (a pranzo) tra i due leader in una mensa del centro storico, lontani da occhi indiscreti. Nel faccia a faccia, dopo qualche minuto di chiacchiere e battute, viene al pettine il nodo del ministro dell'Economia. E qui il gioco, assente il promesso premier Giuseppe Conte, si fa immediatamente duro.Di Maio, che da qualche tempo si fa portatore delle istanze del Quirinale e delle «ragioni del buonsenso» anche perché non ha mai abbandonato l'idea di essere lui il «prescelto» per palazzo Chigi, mette a verbale un discorso che suona più o meno così: «Dobbiamo essere realisti, tu proponi Paolo Savona e capisco le tue ragioni. Ma quel nome passerebbe con difficoltà il vaglio del Colle: Savona è diventato l'icona dei no-euro. Ricordati che Mattarella ci ha detto che dobbiamo stare molto attenti a lanciare segnali che possano allarmare i mercati finanziari e mettere a rischio il risparmio degli italiani». Di fronte al disco quasi rosso versus Savona, Salvini si è immediatamente irrigidito: «Caro Luigi, vorrei ricordarti che questa scelta sull'Economia fa parte di un pacchetto complessivo. Se salta Savona, salta l'intero accordo. E si ricomincia da capo».