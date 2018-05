In arrivo il governo M5S-Lega: ipotesi staffetta sul premier, c'è il ticket Fraccaro-Giorgetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 07:00

Il rebus Palazzo Chigi, dopo che s'è sciolto il rebus Berlusconi, è quello al momento più resistente. Chi diventa premier? Ieri è ruotato tutto intorno al super-nome e da oggi la ricerca del personaggio giusto - che dev'essere tranquillizzante anche per Silvio già soprannominato «la spina nel fianco» - continuerà a ritmo sostenutissimo. Anche perché la parola d'ordine di Salvini è «facciamo presto», sennò è meglio andare a votare. La prima intesa tra i dioscuri Giggino e Matteo è che né l'uno né l'altro avranno il ruolo di capo del governo. Vice-premier, forse. Ma più probabilmente lo potranno essere per il movimento cinque stelle Fraccaro e per i leghisti Giorgetti. Il quale come premier resta il nome prediletto da Salvini, e ottimo per rassicurare Berlusconi e stimato per le opposizioni, a cominciare da quella del Pd, ma da una parte Di Maio considera sbilanciato l'esecutivo con un premier così pesante e dall'altra parte Giorgetti è la persona giusta per molteplici ruoli ministeriali. A cominciare da quello di titolare del dicastero dell'Economia e delle Finanze. Si tratta infatti di un leghista ben visto agli occhi del Quirinale. Così come - addirittura premier o ministro? - c'è un altro leghista che gode di simpatie allargate: ed è il governatore Luca Zaia. Ma dovrebbe lasciare la presidenza del Veneto.