La mossa di Renzi: sì a governo di minoranza, Pd verso l'astensione

Lunedì 30 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 07:00

La netta chiusura al M5S era attesa. Meno l'offerta di un nuovo patto per le riforme costituzionali che dovrebbe permettere al Paese di uscire dall'attuale situazione di ingovernabilità. Matteo Renzi ieri sera è tornato in tv riprendendosi il ruolo di colui che prova a disegnare vie d'uscita. La proposta del sindaco d'Italia altro non è che - restando in Europa - il semipresidenzialismo. Un sistema elettorale che funziona nella Francia di Macron e che permette di conoscere la sera stessa il nome di colui che guiderà per cinque anni il Paese.Ripartire dalla riforma elettorale e costituzionale significa per Renzi anche ripartire da quel quaranta per cento che due anni fa votarono sì ad un pacchetto ben più corposo, ma che fu bocciato dagli elettori. Due mesi di stallo e il rischio di un ritorno al voto a breve con la stessa legge elettorale e con un risultato probabilmente analogo a quello del 4 marzo, spingono l'ex segretario del Pd alla mossa del cavallo.