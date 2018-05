Responsabili il cantiere bis di Berlusconi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 4 Maggio 2018, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 10:56

Una telefonata tra i due c'è stata, nel fine settimana appuntamento a Milano. Perché Berlusconi e Salvini prima di andare insieme da Mattarella lunedì dovranno concordare una linea comune. Pubblicamente Berlusconi insiste sul governo di minoranza, il segretario del Carroccio si spinge a dire di essere pronto al preincarico. Ma entrambi non credono affatto che il Capo dello Stato possa dare il via libera ad un mandato al buio. Servirebbe una operazione stile Verdini, un gruppo di responsabili (almeno una cinquantina) che si palesasse subito, come ha chiaramente auspicato ieri la presidente dei senatori azzurri Bernini. Formalmente non bastano semplici ammissioni di volontà però a sostenere un esecutivo di centrodestra. Il Cavaliere è convinto che M5S sia diviso sulla prospettiva delle elezioni, vorrebbe che si pescassero voti grillini subito. Ma gli hanno spiegato che non è possibile. E allora è partito in pressing sul giovane Matteo: «Dai la disponibilità al presidente della Repubblica per un governo del presidente. Ne usciresti come il salvatore della Patria».