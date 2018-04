Puzzle governo, tempi più lunghi: il Colle segue le mosse dei partiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 10 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 07:00

L'attesa sarà lunga, ma al Quirinale non ci si scompone più di tanto. Le contorsioni dei partiti erano attese e seguite con particolare attenzione. L'inasprirsi del confronto non è detto che sia un segnale negativo. Molto si muove, anche se non tutto alla luce del sole, e molto altro per il Colle deve ancora accadere prima che i partiti riescano ad incastrare tutti i tasselli del puzzle. Il tempo serve anche per far metabolizzare ai partiti le regole di un sistema proporzionale che obbliga a discutere di possibili coalizioni leader ancora troppo convinti di aver vinto e altri che, avendo perso, si chiamano fuori.Oggi si dovrebbe conoscere il calendario stringato di nuove consultazioni. L'idea è quella di concentrare gli appuntamenti al Quirinale in un paio di giorni anche perché quello di giovedì e venerdì - o venerdì e sabato - non sarà l'ultimo tour a piedi delle delegazioni e di novità, rispetto al dibattito in corso, potrebbero essercene poche. La strada resta quella di trovare una maggioranza per mettere in piedi un governo politico destinato a durare e in grado di affrontare i problemi del Paese e gli impegni che l'Italia ha con i partner europei. Segnali di impazienza non si registrano sui mercati e ieri anche il Financial Times parlava di «tempi lunghi», «due mesi», e della «rassicurante presenza di Mattarella».